Verdeckter Wohnungsklau

Trägt die Vermittlungsbörse Airbnb zur Verknappung von Wohnraum und zum Auftrieb der Mietpreise in deutschen Metropolen bei? Der Sharing-Economy-Gigant aus dem Silicon Valley stellt das in Abrede. Das überrascht nicht, schließlich könnten mögliche politische Eingriffe das schöne Geschäft verhageln. Aber der US-Konzern beharrt nicht bloß auf seiner Sicht, sondern unterlegt sie neuerdings mit Zahlen. Durch das Berliner Wirtschafts- und Sozialforschungsinstitut Empirica hat es hausinterne Daten zum Vermietungsgeschäft in den vier Großstädten Berlin, Hamburg, München und Dortmund auswerten lassen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Botschaft: Wir haben nichts zu verbergen, und was wir machen, ist längst nicht so schlimm, wie alle tun.

Am Dienstag hatte als erstes das Handelsblatt über die Erhebung berichtet. »Ein spürbarer Zusammenhang zwischen Mietpreissteigerungen und der Entwicklung angebotener Unterkünfte auf Airbnb in den Städten ist insgesamt...