Von Walen, Teufeln und Kraken

»In etwa einer Woche gehe ich nach New York, werde mich dort in einem Zimmer im dritten Stock vergraben und wie ein Sklave an meinem ›Wal‹ weiterschuften, während er schon durch die Druckerpresse läuft«, schrieb Herman Melville im Mai 1851 an seinen Freund Nathaniel Hawthorne. »Ich stehe unter dem Bannfluch des Dollars, und der Laufbursche des Teufels steht arglistig grinsend auf ewig in meiner Tür und hält sie halboffen. Was mich am meisten zu schreiben drängt, das unterliegt dem Bann – es zahlt sich nicht aus. Hätte ich in diesem Jahrhundert die Evangelien geschrieben, so würde ich doch in der Gosse sterben.«

Auch wenn in diesem Lamento Ironie mitschwingt, so ist es doch nicht frei von jener düsteren Prophetie, mit der Melville den alten Seemann Elias im Hafen von Nantucket den Untergang der »Pequod« und ihrer Besatzung voraussagen lässt. Viel hätte nicht gefehlt, und Melville wäre nach dem Erscheinen von »Moby Dick« und den folgenden Romanen »Pierre«, ...