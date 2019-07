So gut war der Dorsch

Zur großen dreißigsten Zappanale am letzten Wochenende kann ich nicht in Bad Doberan sein. Notgedrungen lasse ich mich informieren, rufe Freunde an wie Uli, frage ihn aus. Uli ist Exwaldarbeiter. Ex sage ich gern zu Uli, weil: In der Silbe schwingt das Wort Axt mit. Eine gute Band am ersten Abend waren die jungen Leute vor dem Trommelakt, sagt er. Da haben wir ein bisschen gezuckt. Meint Treacherous Cretins. Sagt wir. Sind irgendwie alles alte Bekannte dort versammelt unterm Logo FZ. Gibt sogar Autokennzeichen mit diesen zwei Großbuchstaben plus den Ziffern seiner Geburt, seines Todes. Thomas, sagt Uli, mit dem du einmal zur Zappanale bei uns im Garten gesessen hast, habe ich als ersten getroffen. Dieser Thomas, kläre ich Uli auf, hatte damals in Berlin ein kleines Hausstudio errichtet. Mikrofon in die Toilette verlegt, Klo als Studiositz hergerichtet, weil es da keine Nebengeräusche gab. Hat Matthias BAADER Holst aufgenommen, der seinen Namen damals ganz...