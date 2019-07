Nazifreie Zone des Tages: Connewitz

Im Osten regt sich was: Im Leipziger Stadtteil Connewitz bekamen die Faschisten einmal mehr keinen Fuß in die Tür. Dabei hatte sich Ex-AfD-Funktionär André Poggenburg mit seiner neuen Kleinstpartei »Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland« (AdPM) so sehr ins Zeug gelegt. Endlich wollte er die linke Bastion national befreien. Nichts da: Die Connewitzer verteidigten erfolgreich ihre »Antifa-Area«.

Dabei sah es bis kurz vor Beginn am Mittwoch abend noch ganz anders aus. Die Stadt Leipzig hatte Poggenburg, der im Landtag von Sachsen-Anhalt eine weitgehend beschäftigungslose Enq...