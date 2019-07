Imagepflege statt Problembehebung

Im britischen Militär ist die Herabsetzung von und Sexismus gegenüber einfachen Soldatinnen und Soldaten verbreitet. Zu diesem Schluss ist nun sogar das Verteidigungsministerium gekommen, das am 15. Juli einen entsprechenden Bericht veröffentlichte. Darin wird von einer »nicht akzeptablen Zahl sexueller Übergriffe und Diskriminierungen« gesprochen. Nachdem im April eine Reihe von sexuellen Übergriffen in den Reihen der britischen Armee bekannt geworden waren, war der Bericht in Auftrag gegeben worden. Damals stand das Militär auch wegen anderer Fälle im Fokus. So hatten sich Fallschirmspringer in Afghanistan dabei gefilmt, wie sie das Gesicht von Labour-Parteichef Jeremy Corbyn als Zielscheibe für Schussübungen verwendeten.

Wie jedes Militär auf dieser Welt ist auch die britische Armee ein in sich geschlossenes, auf Befehl und Gehorsam basierendes System. Das Hinterfragen der Äußerungen und Handlungen von Vorgesetzten ist hier nicht vorgesehen. Daher verw...