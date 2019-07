Angriff auf die Krankenhäuser

Am Montag veröffentlichte die neoliberale Bertelsmann-Stiftung in Kooperation mit dem IGES-

Institut eine Studie, in der sie die Schließung von rund zwei Drittel der Krankenhäuser bundesweit vorschlägt. Allerdings müssten sich die Klinken, die den Kahlschlag überleben, laut Berechnung auf eine Steigerung der Patientenzahlen von bis zu 400 Prozent einstellen. Dies würde infrastrukturelle Umwälzungen erfordern, die gerade bei innerstädtischen Standorten alleine aus Platzgründen praktisch nicht realisierbar sind. Auch der massive Verlust an Arbeitsplätzen in Pflege, Verwaltung etc., der mit einer solchen Standortkonzentration zwangsläufig einherginge, wird in der Untersuchung nicht behandelt, ermittelt wurde lediglich der geschätzte Bedarf an Ärzten.

Ungewiss ist auch die Frage, wie mit einer solch niedrigen Klinikdichte (im Schnitt ein

Krankenhaus pro knapp 600 Quadratkilometer Fläche) eine zügige Erreichbarkeit durch den Rettungsdienst gewährleistet sein s...