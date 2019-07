Am Boden des Biersees

Nichts los im Fernsehen. Nichts los überhaupt. Sogar die Erderwärmung schwächelt. Die Baumärkte bleiben auf ihren Ventilatoren sitzen, die Wirtschaften sind klamm und leer, keiner säuft, statt der Hochsee tritt der Biersee über die Ufer. Das ist schlecht für die Ökonomie. Die Konjunkturaussichten trüben sich ein auf starke Bewölkung mit Nieselregen wie nach einem Ausscheiden in der WM-Vorrunde. Der für so was zuständige Jogi wird derweil trotz seiner Qualitäten nicht zum EU-Teamchef ernannt. Statt dessen eine andere deutsche Knallcharge.

Die Achse des Guten – Orban, Luzifer und Macron –...