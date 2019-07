Geschichte! Geschichte! Geschichte!

Einen wunderschönen guten Morgen! In den USA läuft noch bis zum Sonntag die 25. Edition der Copa de Oro, auch bekannt als »Gold Cup«, der nach der Copa América zweitältesten und also zweitwichtigsten Meisterschaft zwischen Nationalmannschaften aus Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik. Am vorigen Sonntag besiegte der ewige Gastgeber im Lincoln Financial Field von Philadelpia vor 27.000 Zuschauern die Auswahl von Curaçao mit 1:0 und qualifizierte sich für die Semifinals. Von so viel Zuschauern träumt die zeitgleich in Brasilien stattfindende 46. Edition der Copa América nur, bei der die Stadien in der Regel nur zu 20, 30 Prozent belegt sind. Nicht mal die Hausherren kriegen dort ihre Stadien voll.

Die Auswahl der Karibikinsel Curaçao, einem »autonomen« Staat im »Königreich« der N...