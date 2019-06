Balanceakt beim Spiegel-Verlag

Die Hamburger Spiegel-Verlagsgruppe bringt die Redaktionen der Digitalausgabe (Spiegel online; Spon) und des Wochenmagazins von Herbst an unter einem Dach zusammen. Damit soll es dem Flaggschiff der bürgerlichen Mainstreammedien gelingen, ein jahrelang schwärendes Problem im eigenen Hause endlich zu lösen. Bereits am Dienstag hatten sich die Betriebsräte beider bislang getrennter Bereiche mit der Geschäftsführung auf wesentliche »Eckpunkte« für die Integration geeinigt, berichtete die Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch und berief sich auf einen Verlagssprecher (siehe jW vom Mittwoch). Über das Vorhaben seien die Mitarbeiter am Dienstag in getrennten Betriebsversammlungen informiert worden. Die Einigung stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Gesamtbetriebsrat des Verlages. Zuvor hatte der Hamburger Branchendienst Meedia berichtet.

Der wohl wichtigste Eckpunkt für das angestrebte »Zusammenwachsen« der Redaktionen der Print...