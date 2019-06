Vier Monate vor Werksschließung

Der Widerstand gegen die geplante Streichung von rund 1.000 Stellen beim US-Energiegiganten General Electric (GE) in Frankreich hat sich am Montag in einer Welle des Zorns entladen – auch gegen die neoliberale Regierung des Staatschefs Emmanuel Macron. Vor dem GE-Turbinenwerk im nordostfranzösischen Belfort versuchten Belegschaft, Einwohner und Aktivisten des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes CGT, eine Verhandlungsrunde, die über sogenannte Sozialpläne für die Lohnabhängigen entscheiden sollte, zu blockieren. In der 50.000 Seelen zählenden Stadt im französischen Jura kommt der zu befürchtende Verlust vieler hundert Arbeitsplätze einer sozialen Kata­strophe gleich.

Sollten die GE-Bosse im Verein mit Regierungsvertretern am Montag über einen »finanziellen Ausgleich« für die zu entlassenden Arbeiter und Ingenieure des weltweit wichtigsten Herstellers für Gasturbinen entschieden haben – ein Ergebnis stand bei jW-Redaktionsschluss noch nicht fest –, dann würde G...