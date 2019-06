Säbelrasseln im Cyberspace

Die Vereinigten Staaten intensivieren ihre Angriffe auf das russische Stromnetz. Das berichtete die New York Times am Samstag unter Berufung auf – teils ehemalige – Mitarbeiter der US-Regierung. Demnach hat das U. S. Cyber Command seine bereits im Jahr 2012 gestarteten Attacken auf Russlands Stromversorgung in den vergangenen Monaten erheblich verstärkt und Schadprogramme im russischen Netz plaziert, die bei Bedarf aktiviert werden können. Das sei zuletzt »in einer Tiefe und mit einer Aggressivität« geschehen, die bislang einzigartig sei, schrieb die Zeitung, nachdem sie über drei Monate Interviews geführt hatte. Wozu genau die Schadprogramme in der Lage sind, ist bisher noch unklar. Spekuliert wird, es könnte etwa die russische Stromversorgung komplett unterbrochen oder sogar das russische Militär lahmgelegt werden.

Laut New York Times gründen die aktuellen Angriffe auf das russische Stromnetz in einem Strategiewechsel, der gegen Ende der Präsidentschaft...