Ermittler entkräften Mär vom Hitzacker-Mob

Ein Aufschrei der Empörung über eine Protestaktion in Hitzacker im niedersächsischen Wendland ging vor gut einem Jahr quer durch die Republik. Ein Lehrbeispiel dafür, wie die Leitmedien unter Verkehrung der Tatsachen friedliche Aktionen als Gewalttaten linker »Krawallmacher« darstellen. Wie wenig die Aufregung berechtigt war, hat ein »Freundeskreis der Geschädigten« jetzt mit einer Erklärung zum Jahrestags des Vorfall dargelegt (siehe jW vom Montag).

Am 18. Mai, dem Freitag vor Pfingsten, tauchte eine Gruppe von rund 50 Personen vor dem Haus des Staatsschutzbeamten Olaf H. in Hitzacker auf, einem Polizisten, von dem sich viele Umweltaktivisten seit Jahren schikaniert fühlen. Die Demo vor seinem Haus war eine Reaktion auf eine Razzia im Februar 2018, bei der etwa 80 schwerbewaffnete Polizisten das selbstverwaltete Tagungszentrum Meuchefitz gestürmt hatten, um ein Banner an der Fassade abzuhängen, das Sympathie mit den kurdischen Volksverteidigungseinheiten...