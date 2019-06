Wenn die Liebe stirbt

Die Entwicklung des SC Paderborn 07 ist eine der großen Feelgood-Geschichten im deutschen Fußball: Der Verein aus Ostwestfalen schaffte in den letzten drei Jahren den Durchmarsch von der dritten in die Bundesliga. Eine Entwicklung, die um so erstaunlicher erscheint, als dass 2017 der Abstieg in die vierte Liga bereits feststand. Nur aufgrund der Lizenzverweigerung für den TSV 1860 München hielt Paderborn die Klasse. »Wir haben richtig viel Schwein gehabt«, sagte Geschäftsführer Markus Krösche damals. Der Gang in die vierte Liga hätte für den Verein existenzbedrohend werden können.

Rosige Zukunftsaussichten hatte der SCP also nicht. Aber Trainer Steffen Baumgart schaffte in der folgenden Saison das beinahe Unmögliche – er führte Paderborn in die zweite Liga. Und schließlich sogar in die Bundesliga. Im Grunde müsste die Stimmung rund um den Verein euphorisch sein. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Der SC Paderborn hat ein fulminantes Eigentor geschossen. Ers...