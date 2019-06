»Mutter aller Schlachten«

In Chile könnte ein »heißer Herbst« bevorstehen: Seit Montag befinden sich bis zu 100.000 Lehrer des öffentlichen Bildungssektors im unbefristeten Streik. Seitdem kommt es täglich zu Demonstrationen in allen 16 Regionen des Landes. Während diese am Dienstag weitgehend friedlich blieben, hatte die Regierung am Montag einmal mehr auf Härte gesetzt: Demonstrationen in Santiago de Chile und der Hafenstadt Valparaíso wurden gewaltsam von der kasernierten Polizei, den »Carabineros«, gestoppt. Dabei wurden Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt. Die Demonstranten antworteten mit Steinen und Farbbeuteln. Als vorläufiger Höhepunkt finden heute in mehreren Städten Protestzüge statt.

Zu dem Streik aufgerufen hatte die Lehrergewerkschaft »Colegio de Profesores«, die ca. 70.000 Lehrkräfte aus Grund- und weiterführenden Schulen vertritt. Nach dreimonatigen Verhandlungen mit der neoliberalen Regierung unter dem Rechten Sebastián Piñera habe man sich zu diesem Schritt ent...