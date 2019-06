Neonaziaufmarsch ohne Zulauf

Unter dem Namen »Tag der deutschen Zukunft« (TddZ) veranstalten Gruppen der extremen Rechten alljährlich Demons­trationen, die sich gegen Zuwanderung richten. Am Samstag zog der braune Spuk mit gerade einmal 270 Neonazis durch Chemnitz. Allein die größte von »Chemnitz nazifrei« organisierte Gegendemonstration zählte knapp 1.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Immer wieder versuchten Antifaschisten durch Sitzblockaden die Neonazis zu stoppen, was durch ein Großaufgebot an Polizei unterbunden wurde. Diese unterbrach den TddZ gleich zu ...