Erfolgsmeldung aus Venezuela

Nachdem der Eingriff mehrmals verschoben worden war, konnten die siamesischen Zwillinge Ana Ruth und Ana Saray am vergangenen Donnerstag voneinander getrennt werden. Wie lokale Medien berichteten, waren an der acht Stunden dauernden Operation im Universitätskrankenhaus von Maracaibo 35 Spezialisten beteiligt. Den Geschwistern gehe es gut, sie hätten gute Überlebenschancen.

Die Schwestern kamen am 16. September 2018 zur Welt und waren an Unterleib und Brust miteinander verwachsen. Die eigentlich für März vorgesehene Operation musste wegen des Stromausfalls am 7. März verschoben werden. In dem Monat kam es im ganzen Land immer wieder zu Blackouts, wofür die Regierung Anschläge von Putschisten verantwortlich machte.

In Venezuela wurde die Nachricht als Indikator dafür aufgefasst, dass die Lage im Land nicht so dramatisch ist wie in den meisten Medien dargestellt. Trotz der Finanzblockade konnte ein äußerst komplizierter Eingriff vorgenommen werden. Trotzdem ...