Unterm Radar

Live in Concert habe ich Chris Jarrett bislang nur zweimal erleben können, dies allerdings an zwei eindrucksvoll intensiven Abenden innerhalb von drei Tagen. Anfang April 2002 gastierte er im Trio mit Karim Othman Hassan an der Oud und dem Perkussionisten Shakir Ertek in Stuttgart, um in der inzwischen geschlossenen Buchhandlung des engagiert-umtriebigen und skandalös früh verstorbenen Julius Pischl (1955–2012) das Material live einzuspielen, das wenig später als »Plays New World Music« auf Pischls Label »Edition Musikat« erscheinen sollte.

Zur Erinnerung: Seinerzeit fand der »Krieg gegen den Terror« in den Nachwehen von 9/11 vor allem in Afghanistan statt und die konzertant aufgeführte »New World Music« war ein unmissverständliches Statement in Sachen interkulturellen Dialogs. Jarretts phantasievolles, höchst virtuoses, aber stets gesprächsbereites Klavierspiel, angesiedelt irgendwo zwischen Klassik und jazznaher Improvisation, sah sich bestens kombinier...