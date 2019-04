Verordnete Altersvorsorge

Niedrige Löhne, sinkendes Rentenniveau: Immer mehr über 65jährige sind auf Grundsicherung angewiesen. Dazu gehören zunehmend Selbständige. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will dagegenhalten. Neben der Grundrente plant er eine Vorsorgepflicht für letztere. Am Wochenende kündigte er an, bereits im Mai einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. So seien etwa drei Millionen Selbständige in Deutschland nicht für das Alter abgesichert, warnte er. Das neue Gesetz soll sie verpflichten, sich entweder privat abzusichern, Mitglied in einem Versorgungswerk, etwa für Ärzte oder Anwälte, zu werden, oder aber in die gesetzliche Rentenversicherung einzutreten. Problem: Viele Soloselbständige haben ein so geringes Einkommen, dass sie kaum damit über die Runden kommen.

Heil begründete sein Vorhaben am Sonntag gegenüber der Rheinischen Post damit, dass auch Selbständige »nach einem Leben harter Arbeit abgesichert« sein müssten. Zuvor aber wolle er die Grundre...