Harry Potter in Flammen

Polens katholische Kirche hält sich ans Bewährte. Wie örtliche Medien berichten, veranstaltete an diesem Sonntag Jan Kucharski, Pfarrer einer Gdansker Gemeinde, nach der Vormittagsmesse ein Autodafé. Auf den in einer gemauerten Grillstelle vor der Kirche errichteten Scheiterhaufen trugen er und seine Ministranten einen Wäschekorb voller »gottloser« Literatur und Symbole: ­Harry-Potter-Bücher, Handbücher der »magischen Medizin«, eine afrikanische Maske und kleine rosa Elefantenpüppchen. All dies, so der Geistliche in seiner Begründung, weil es »die Jugend vom Glauben ablenke«. Er berief sich a...