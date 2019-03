Ich kann es nicht verhehlen, ich mag Walter Kaufmann. Sicher, er kommt aus Duisburg, so wie ich, oder verlebte dort zumindest seine Kindheit, die prägenden Jahre bis 1939, als er das Reich der Nazis mit einem der letzten Kindertransporte ins rettende Exil verließ. Wenn Kaufmann vom Duisburger Süden spricht, vom Kaiserberg, von den Wäldern, die sich in Richtung Mülheim und Düsseldorf ziehen, kommen Erinnerungen in mir hoch. Aber das ist es nicht allein, was mich für ihn einnimmt. Walter Kaufmann ist präzise, knapp; nicht karg, sondern treffend. Es gibt nicht viele Autoren, die gute Short Stories schreiben können. Kaufmann kann das, und er demonstriert es seit bald 70 Jahren.

Bei Walter Kaufmann sitzen die Worte an der richtigen Stelle. Kein Wort zuviel, keine Abschweifungen, Füllsel oder Ornamente. Bei ihm lässt sich nachempfinden, was ästhetische Ökonomie ist. Kaufmann lernte, als er 1939 in England zur Schule ging, das Oxford Dictionary auswendig. Er hat...