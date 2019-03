Das Insektendilemma

Im Berliner Naturkundemuseum fand am 20./21. März der dritte »Tag der Insekten« statt. Hauptfinanzier war wieder Hans-Dietrich Reckhaus, dessen Unternehmen Insektenvernichtungsmittel produziert: Biozide für Innenräume. Gewissermaßen hat sich Reckhaus vom Saulus zum Paulus gewandelt. Durchs Programm führte die Fernsehjournalistin Nina Ruge, inzwischen auch Botschafterin der UN-Dekade für biologische Vielfalt. Josef Settele, Biologe vom Weltbiodiversitätsrat, und der britische Hummelforscher Dave Goulson zählten Ursachen für das weltweite Massensterben auf: Habitat-Verluste, Pestizide, Krankheiten, Klimaveränderung, invasive Arten und genveränderte Kulturen. Immer mehr Produkte der Pflanzengroßmärkte seien biologisch tot, so Goulson. Sie produzieren keinen Nektar, haben keine Pollen und keinen Geruch mehr – nur noch fette Blüten in knalligen Farben, nichts für die Ernährung von oder die Bestäubung durch Insekten.

