Provokation um jeden Preis: Der Blogger und die Machenschaften des Apparats

Anatolij Scharij ist Teil der Gegenöffentlichkeit in der Ukraine, ist Teil einer »breiten Meinungsvielfalt«, wie sie der deutsche Staatsminister Niels Annen (SPD) rühmt. Allerdings kam er nicht umhin festzustellen, dass es auch immer wieder »Einschränkungen« gebe, was das offizielle Berlin »mit Sorge« sehe. Der aus seiner Heimat vertriebene Scharij ist für viele Ukrainer ein Star, für nicht wenige Landsleute ein »Kreml-Agent«. Will heißen: ein russischer Propagandist. Dieses Etikett bekommen alle Journalisten, Blogger und Künstler, die sich kritisch zur Politik Kiews und über den Präsidenten äußern, von den regierungstreuen Medien verpasst. Sie seien Agenten Moskaus, die auf den Zusammenbruch der Ukraine hinarbeiteten. Diese permanente Indoktrination zeigt durchaus Wirkung.

Scharij...