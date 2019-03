Gewalt und Kannibalismus

Tatorte in der Jungsteinzeit

Gerade erst entnahmen wir dem Fachmagazin Nature, dass nur komplexe soziale Strukturen den Bedarf an übernatürlichen Wesen erzeugen. In der Frühgeschichte, wo sich alle beim Jagen, Kauen und Verdauen ins Gesicht sehen konnten, sei diese Art der Kontrolle von oben schlicht noch nicht nötig gewesen. Dann kam die neolithische Revolution – und das Morden ging los. Forscher entdeckten jedenfalls bei Halberstadt ein Massengrab mit elf Skeletten aus der Jungsteinzeit. Spuren an den Knochen zeugen von gezielter Tötung von Gefangenen. Waren sie Opfer eines Kults?

Arte, Sa., 20.15

Wie schaffen wir die Agrarwende?

Genug gejagt und getötet! Unsere Frage ist: Welche Alternativ...