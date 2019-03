Schuften wie bei Amazon

Die Diskussionen in der Buchhandels- und Verlagsbranche werden momentan von der überraschenden Insolvenz des Zwischenhändlers KNV Logistik am 14. Februar beherrscht. Die Pleite ist ein bestimmendes Thema der Leipziger Buchmesse. Das Börsenblatt des deutschen Buchhandels brachte seitenweise Solidaritätsadressen, eine Crowdfunding-Aktion soll gestartet werden. Forderungen nach staatlicher Rettung werden laut, das geflügelte Wort »systemrelevant« flattert durch den Raum.

Monopolisten

Dabei werden die Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen der rund 1.000 Beschäftigten im KNV-Zentrallager in Erfurt gelinde gesagt übersehen. KNV Logistik darf nach Aussage von Beschäftigten und Gewerkschaftern ohne Übertreibung als Knochenmühle gelten. Die dortigen Verhältnisse sind offensichtlich keinen Deut besser als in Amazon-Lagern, was für den Buchhandel ein großes Imageproblem birgt. Gerade kleine Buchhandlungen, die sich als sympathische, lokale Alternative zu Jeffrey...