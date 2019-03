Dynamisch Richtung Grab

Um den Sozialstaat zu retten, gehört er weiter kaputtgekürzt. Das findet die Bertelsmann-Stiftung und hat am Donnerstag zum Beleg eine Studie vorgelegt. Titel: »Wie variabel ist der demographische Alterungsprozess?« Die Antwort der Autoren: »wenig variabel«. Daraus folgern sie, dass »selbst deutlich höhere Zuwanderungs- und Geburtenzahlen die bevorstehenden Herausforderungen für die sozialen Sicherungssysteme allein kaum beeinflussen können«. Also müssten andere Konzepte her, um die Ausgaben für die staatliche Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung zu senken. Die neoliberale Denkfabrik aus Gütersloh empfiehlt einen »Maßnahmenmix«, wozu eine »dynamische Altersgrenze«, der Renteneintritt mit 70 Jahren sowie mehr Erwerbsarbeit für Frauen und Migranten gehören.

Die Schallplatte wurde ausgetauscht, aber die Melodie bleibt die alte. Jahrelang hieß es, die Deutschen würden aussterben, weil es am Nachwuchs mangelt, und der Sozialstaat wäre deshal...