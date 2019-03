Eine Nummer! Sophie Passmann, für Metaebenen bekannt

Unklar war lange, warum es die Leipziger Volkszeitung geben muss. Nun wissen wir’s: um ein Interview mit Sophie Passmann zu drucken, am Frauenbundtag nämlich, am 8. März 2019, an einem Tag, der dereinst als jener Tag feierlich begangen werden wird, an dem sich das Menschengeschlecht aufmachte, seiner Vollendung entgegenzuschreiten, seiner totalen Vervollkommnung, seiner Angelus Silesiusschen Wesentlichkeitswerdung. Der 8. März 2019 – es war der Tag, an dem die Wahrheit auf uns kam.

Die Frage, wie dumm man sein muss, um in die Zeitung zu kommen, ist beantwortet. Man muss Sophie Passmann heißen und ein Buch geschrieben haben, das stramm nonkonformistisch wider den Zeitgeist röhrt und »Alte weiße Männer« heißt. »Alte weiße Männer« – es ist schier ingeniös. »Alte weiße Männer«. Leck mich anne Täsch. Damit kommt man in die Zeitung. Gesegnet sei die Leipziger Volkszeitung, und das Volk ist froh. Denn jetzt weiß es, woran es hakt. »Der alte weiße Mann sieht sich...