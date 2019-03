Mit harten Bandagen

Der kleine Gerichtssaal im kanadischen Vancouver reichte am Mittwoch vergangener Woche bei weitem nicht aus, um die aus aller Welt angereisten Reporter aufzunehmen. Die Richter waren offensichtlich schlecht vorbereitet. Die Presseschar war gekommen, um die 47jährige chinesische Bürgerin Meng Wanzhou zu sehen, über deren Auslieferung an die USA, ohne Ergebnis, verhandelt wurde. Meng ist nicht irgendwer. Ihr Vater ist Chef des chinesischen Technologiekonzerns Huawei, sie selbst für dessen Finanzen verantwortlich. Meng war am 1. Dezember 2018 auf der Grundlage eines Auslieferungsbegehrens der USA verhaftet worden. Die US-Generalstaatsanwaltschaft wirft ihr Bankbetrug und das Umgehen der gegen Iran verhängten US-Sanktionen vor.

Vermutlich sind dies nur vorgeschobene Gründe. Huawei ist einer der großen Technologie-Champions der Volksrepublik und inzwischen weltweit die Nummer drei unter den Smartphone-Anbietern mit einem Jahresumsatz in 2017 in Höhe von 92,8 M...