Italien auf dem Weg nach China

Italien bereitet sich darauf vor, das erste G7-Land zu werden, das Chinas globale Investitionsinitiative »Belt and Road« (BRI) formell unterstützt. Der chinesische Außenminister Wang Yi forderte die Regierung in Rom auf, sich nicht dem Druck in der Europäischen Union zu beugen, von dem Vorhaben abzusehen. »Italien ist ein unabhängiges Land, und wir vertrauen darauf, dass es sich an die Entscheidung hält, die unabhängig getroffen wurde«, sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz während der Jahrestagung des Volkskongresses in Beijing.

Die bevorstehende Einigung hat nach Informationen der Fi...