Mit offenen Karten

Der CFA-Franc, ein koloniales Erbe

Im Jahr 2018 nutzten noch 14 afrikanische Länder eine Währung aus der Kolonialzeit, den CFA-Franc. Haben sie durch diese an den Euro gekoppelte afrikanische Devise einen besseren wirtschaftlichen Stand als ihre Nachbarländer? Hat ihnen der CFA-Franc aus der Unterentwicklung herausgeholfen? Wohl kaum. Die italienischen Populisten von den »Fünf Sternen« haben in ihrem Zwist mit Frankreich schon betont, wie sehr die Pariser Politik von deren Interessen in Afrika bestimmt wird. Es ist wirklich schwer, in diesem Europa jemanden zu finden, der nicht zu den in folgendem Bild Gemeinten zählt: Alle in einen Sack stecken und draufschlagen – es wird schon den Richtigen treffen.

Arte, Sa., 18.10 Uhr

