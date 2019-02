Karl Lagerfeld – Lebensskizzen

Tête-à-tête mit dem am 19. Februar verstorbenen Designer Karl Lagerfeld im Jahre 2012 in dessen Studio in Paris: An seinem Arbeitstisch sitzend, erzählt Lagerfeld von seinem bewegten Leben und lässt dabei die wichtigsten Stationen und Begegnungen auf seinem Zeichenblock lebendig werden. Er erzählt von seiner Kindheit in Norddeutschland bis zu seiner Ankunft in Paris in den 1950er Jahren.

Arte, 21.45 Uhr

Das Urteil von Nürnberg

Der Film spielt im 1948. In Nürnberg werden vier deutsche Richter angeklagt, die mit ihren furchtbaren Urteilen dem Nazireich ge...