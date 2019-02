Klima tunen

Es gibt Erkenntnisse und Gesichtspunkte in der Klimadiskussion, die inzwischen an Gewicht gewonnen haben. Zum einen sind da neue bzw. besser gesicherte Erkenntnisse über das Klimageschehen selbst; zum anderen treten neuerdings die bisher eher für nebensächlich gehaltenen Vorschläge zum Geoengineering verstärkt in den Vordergrund. Bevor wir uns letzteren zuwenden, soll kurz auf einige bisher meist weniger bekannte Aspekte des Klimawandels eingegangen werden.

Große Eisschmelze

Der Anstieg des Meeresspiegels erfolgt derzeit noch recht langsam, hat sich aber in den vergangenen Jahrzehnten beschleunigt. Er beruht zu einem großen Teil auf der Ausdehnung des Meerwassers aufgrund seiner Erwärmung, da wärmeres Wasser eine geringere Dichte und damit ein größeres Volumen besitzt. Hinzu kommen vergleichsweise geringe Mengen an Schmelzwasser von schwindenden Gebirgsgletschern und inzwischen mehr und mehr auch vom Grönlandeis. (Die Schmelze des arktischen Eises rund um...