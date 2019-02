AfD im Opfermodus

Am Mittwoch hat der Berliner Verfassungsgerichtshof eine Klage der AfD gegen Michael Müller (SPD), den Regierenden Bürgermeister von Berlin, endgültig zurückgewiesen. Das Gericht urteilte, dass Müller nicht gegen seine Neutralitätspflicht verstoßen habe, als er am 27. Mai des vergangenen Jahres anlässlich eines Aufmarsches der AfD in Berlin getwittert hatte, dass Zehntausende Gegendemonstranten ein »eindrucksvolles Signal für Demokratie und Freiheit« und gegen »gegen Rassismus und menschenfeindliche Hetze« gesetzt hätten.

Obwohl die AfD im Tweet Müllers keine namentliche Erwähnung fand, gaben sich ausgerechnet Vertreter dieser Partei wie üblich äußerst dünnhäutig und sahen ihre Chancengleichheit verletzt, weil Politiker in Regierungsämtern zur Neutralität verpflichtet seien. Da der Regierende Bürgermeister für die Verbreitung der Nachricht seinen offiziellen Twitteraccount verwendete, habe er sich – der AfD...