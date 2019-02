Alles umfangende Leere

Es war einmal ein beliebter Ferienort in Ägypten, zwischen Wüste und Rotem Meer gelegen, bekannt für seine herrlichen Sandstrände und seine Luxushotels – ein Ort, der sich die Sorgenfreiheit auf die Fahnen geschrieben hatte. Dann kam die Januarrevolution von 2011, die Sinaihalbinsel wurde im folgenden immer wieder Schauplatz von Unruhen und Terrorattacken, denen auch Touristen zum Opfer fielen. Seitdem ist es in der Urlaubsoase Scharm Al-Scheich ruhig geworden.

In einem der vielen übriggebliebenen Resorts tanzt das Animationsteam, dessen T-Shirts ein rückenbreiter Smiley ziert, am Morgen in der Sonne zu aufpeitschender Musik, aber niemand tanzt mit. Der Bademeister nimmt auf seinem Hochsitz Platz, doch der Pool bleibt glatt und menschenleer. Hossam, der Fahrer des Hotels, transportiert den ganzen Tag lang keinen einzigen Fahrgast. Einmal dreht er sich auf seinem Sitz um und blickt in die Kamera, die ihn vom Heck des Wagens beobachtet: »Ich habe mein Zuhau...