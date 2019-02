Apatin an der Donau

Ermittlungen führten Herrn Groll und seinen Freund, den Dozenten, in die Bačska, jenen Teil der serbischen Vojvodina, der zwischen den Flüssen Theiß und Donau liegt. Seit dem siebten Jahrhundert ist in der Gegend eine slawische Bevölkerung nachgewiesen, im frühen 18. Jahrhundert wurden mit Hunderten Holzschiffen, sogenannten »Ulmer Schachteln«, Straffällige, Prostituierte und andere Menschen am Rande der Gesellschaft in das von den Türkenkriegen entvölkerte Land geschickt. Bis zum Aufkommen der Nazis und dem Zweiten Weltkrieg war der fruchtbare Landstrich von verschiedenen Völkerschaften – Deutschen, Ungarn, Kroaten, Juden, Rumänen, Slowaken und Serben – bewohnt und galt als blühendes Gebiet, in dem die Landwirtschaft und die Konsumgüterindustrie ebenso gediehen wie die Wissenschaften und die Kunst. Die Kleinstadt Apatin, unweit des ungarischen Grenzortes Mohács an der Donau gelegen, war um 1900 ein Zentrum des »Deutschtums« im damals habsburgischen Slaw...