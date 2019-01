Man trifft sich immer zweimal

Wie es wohl sein mag, in einem Auto aufzuwachsen? Nicht in einem geräumigen Caravan, das kann jeder. Pearl, die sympathische 14jährige Ich-Erzählerin aus Jennifer Clements Roman »Gun Love«, lebt gemeinsam mit ihrer jungen Mutter am Rande eines Trailerparks in Florida in einem schrottreifen Mercury Topaz. Die Limousine ist Wohn- und Schlafzimmer in einem. Pearl, ob ihrer schneeweißen Haut häufig neugierig angeschaut, kennt nichts anderes. Ihre Mutter stammt aus einer so stinkreichen wie gefühlskalten Familie. Als sie mit Pearl schwanger war, riss sie aus und kehrte nie zurück.

Pearl geht zur Schule, die Mutter arbeitet als Putzkraft in einem Krankenha...