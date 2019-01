Zum Einschlafen Schranz

Wenn Sie sich auch manchmal fragen, was Sozialwissenschaftler den lieben langen Tag so treiben: Sie untersuchen zum Beispiel anhand von Spotify-Daten, wie weltweit Musik gehört wird. Zumindest hat das ein Team um Minsu Park von der Cornell-Universität getan, einer Privatuni im US-Bundesstaat New York, und seine Ergebnisse im Fachmagazin Nature Human Behaviour veröffentlicht. Insgesamt werteten die Forscher 765 Millionen Stücke aus, die von fast einer Million Menschen aus 51 Ländern über den ungemein beliebten Streamingdienst abgespielt wurden. Unter die Kategorie »Ach was, sag bloß« fällt die Feststellung, dass kultur- und länderübergreifend tagsüber energiegeladene und abends entspannende Musik bevorzugt wird. Wer gibt sich auch schon kurz vor dem Einschlafen nochmal eine schöne Dröhnung 160-Bpm-Techno? D...