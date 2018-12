Gauner, Knauser, Schweinehund

»Durch einen hiesigen Buchhändler aufgefordert, geb ich jetzt eine ziemlich umfangreiche Anthologie heraus (30 Bogen). Ende Mai beginnt der Druck. Ich erhalte 150 Taler Honorar«, informierte Theodor Fontane am 1. Mai 1851 den Freund Friedrich Witte. Als das »Deutsche Dichter-Album« am 28. Mai vollendet war, schrieb er an den Offizier und Schriftsteller Bernhard von Lepel – »ein wirklicher Humorist« –, »hätt ich doch nur erst die Gelder! Der Kerl soll doch ein richtiger Buchhändler i. e. Gauner sein.« Der Gauner zahlte Mitte Juni 75 Taler Abschlag, was Fontane nicht hinderte, ihn bei Lepel am 17. Juli zum »Schweinehund« zu degradieren und sich, »weil ich mich heut vormittag über Buchhändlergesindel mal wieder geärgert habe«, am 17. August 1851 bei Witte zu echauffieren: »Denken Sie sich, schreibt mir dieser Dummkopf von Verleger (Otto Janke), 2 Gedichte von Mörike müßten – unter vielem anderen – aus der Anthologie wegbleiben, sie taugten nichts. Ich hab ih...