Schlegel, Wischnewski

Obwohl er mit nur fünf Spielfilmen zwischen 1975 und 1983 ein schmales Werk hinterlassen hat, gilt der 2013 verstorbene Egon Schlegel als einer der wichtigen Regisseure im Bereich des DEFA-Kinder- und Jugendfilms. Morgen vor 80 Jahren in Zwickau geboren, wurde er zunächst Hochspannungsmonteur, nahm dann zu Beginn der 60er ein Regiestudium in Babelsberg auf. In dem Diplomfilm »Ritter des Regens« thematisierten er und Dieter Roth unterschiedliche Lebensentwürfe zweier Generationen. Mit der Freiheit, die der Sohn im Gegensatz zum Vater anstrebt, wie auch mit der realistischen Filmsprache (mit surrealen Einsprengseln) eckten sie an und konnten den zu zwei Dritteln abgedrehten Film nach dem 11. Plenum des ZK der SED von 1965 nicht fertigstellen. Roth ging ans Theater, Schlegel zur DEFA-Gruppe 67, wo er erste Dokumentarfilme drehte. Der phantasievolle Kinderfilm »Abenteuer mit Blasius« (1975), Schlegels erster Spielfilm, nahm d...