Tausende gegen rechts

In mehreren bundesdeutschen Städten haben am Wochenende Antifaschisten gegen Zusammenrottungen von extremen Rechten und Neonazis protestiert. In Bonn umzingelten am Sonntag rund 1.000 Nazigegner ein versprengtes Grüppchen von rund 50 Anhängern der völkisch-nationalistischen »Identitären Bewegung«.

In Remagen (Rheinland-Pfalz) ging die Polizei teils äußert brutal gegen Antifaschisten vor, die gegen einen Aufmarsch von Neonazis protestierten. Rund 500 Personen hatten am Samstag morgen den Bahnhof der Stadt blockiert, um den »Trauermarsch« der Faschisten zu verhindern. Nach über zwei Stunden räumten die Beamten die friedliche Blockade unter Einsatz sogenannter Schmerzgriffe. An dem Aufmarsch der Rechten beteiligten si...