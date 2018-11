Wann kommt der Kohleausstieg?

Langsam geht es ans Eingemachte. In Berlin tagt noch bis zum heutigen Freitag nachmittag die Kohlekommission, die den Rahmen für den Ausstieg aus der Kohleverbrennung festlegen soll. Noch vor Jahresende soll ein Abschlussbericht vorgelegt werden, doch die Positionen von Anwohnervertreterinnen, Klimaschützern und -wissenschaftler auf der einen sowie Energiekonzernen und Bergbaugewerkschaft auf der anderen sind noch immer Lichtjahre voneinander entfernt. Zum Auftakt der Sitzung hatte am Donnerstag die Kampagnenorganisation Campact die Teilnehmer mit einer kleinen Aktion begrüßt. »Die Hälfte muss jetzt weg«, war eine Forderung der gut 50 Demonstranten vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Gemeint war damit die Zahl der abzuschaltenden Kohlekraftwerke. Dadurch könnte, so eine andere Forderung, das Klimaschutzziel für 2020 noch eingehalten werden. In zwei Jahren sollten, so haben es bisher alle Regierungen unter Kanzlerin Angela Merkel versprochen, d...