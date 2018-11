Ein Migrant sucht den Neuanfang

Viele afrikanische Flüchtlinge sind in Deutschland nur geduldet und sehen schlicht keine Chance, es hier zu etwas zu bringen. So der Ghanaer John Nti. Er hat versucht, sich in Deutschland mit gelegentlichen Schwarzarbeiten über Wasser zu halten. Immer wieder ist er von seinen Chefs übervorteilt oder gar nicht bezahlt worden. Zur Polizei konnte er nicht gehen. John entscheidet sich für die Rückkehr nach Ghana. Der deutsche Staat unterstützt ihn dabei mit Geld und der Aussicht auf einen Beruf. Ginge das nicht alles etwas rationaler? Ohne hochriskante Sahararoute und Mittelmeerüberquerung?

