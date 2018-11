Mit Essen spielt man nicht

Als »Knackwurstgewerkschaft« sei sein Verband vor 42 Jahren belächelt worden. Als Jürgen Hinzer 1976 zur Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) kam, war er «neidisch auf die Streiks«, die zum Beispiel die IG Metall durchführte. In den letzten fünf Jahren seiner Amtszeit organisierte er »als Bundesstreikbeauftragter selbst 167 Streiks für die NGG«. Aber eine Aktion wie am 2. Oktober vor der Nestlé-Zentrale im schweizerischen Vevey sei ohne die NGG-Vorsitzende Michaela Rosenberger nicht möglich gewesen, ist Hinzer überzeugt. 400 Beschäftigte deutscher Nestlé-Standorte demonstrierten dort gegen die geplanten Stellenstreichungen des Konzerns. Rosenberger habe Menschenrechtsverletzungen wie bei Unilever angeprangert und die innergewerkschaftliche Debatte gefördert, betont Hinzer gegenüber junge Welt am Rande des Gewerkschaftstags der NGG, der seit vergangenem Montag in Leipzig stattfindet und am heutigen Freitag endet. Auf der letzten bundesweiten Del...