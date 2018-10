Stephen Hawking, die Ritter der Tafelrunde und ihre Floridsdorfer Wurzeln

Eines Tages im Juni unternahmen Herr Groll und sein Freund, der Dozent, eine Reise in die Weststeiermark. Im Kulturzentrum Stieglerhaus in St. Stefan ob Stainz fand eine Veranstaltung zum Thema »Stahlbau – und Goldprospektion im Wandel der Zeit« statt. Auf der Teilnehmerliste standen ausgesuchte Fachleute, sie waren allesamt in Pension und konnten auf eine reiche Erfahrung in der Arbeit mit Stahl aller Legierungen und Stärken verweisen. Die erfahrenen Männer könnten auf langjährige Auslandsaufenthalte in Schweden, den USA, Russland, Indien und Luxemburg zurückblicken; es versteht sich von selbst, dass die führenden heimischen Stahlproduzenten ebenfalls mit betagten Experten vertreten sein würden.

»Schade, dass sich keine aktiven Stahlfachleute auf der Einladungsliste finden«, nörgelte der Dozent, die Informationen der Rentnergang werden ordentlich Patina angesetzt haben. Da gehe es ihnen schlechter als dem Stahl, der könne ja keine Patina entwickeln.

Irrt...