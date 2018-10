Einstweilen unpopulär

Staatspräsident Andrzej Duda gab sich Mühe. In einer Wahlkampfveranstaltung im Südosten Polens zitierte er vor einigen Wochen – ohne es zu sagen – sogar den linken Sozialwissenschaftler Perry Anderson und dessen These über Nationen als »vorgestellte Gemeinschaften«. Dieses Argument von der »Imagined community« wollte Duda nun allerdings nicht für die nationale Gemeinschaft der Polen gelten lassen, sondern für jene Gemeinschaft, auf die die innenpolitischen Gegner der PiS sich zunehmend berufen: die »europäische«. Die, so Duda, sei doch eigentlich eingebildet, und »für uns folgt nicht viel aus ihr«.

Das Problem der Euroskeptiker unter den PiS-Politikern ist, dass sich dieses Argument mit der Alltagserfahrung der Polinnen und Polen nicht unbedingt deckt. Auf Schritt und Tritt fahren sie über Brücken oder Radwege, nutzen Schulen, Bahnhöfe und sogar Kirchen, die aus EU-Mitteln gebaut oder modernisiert wurden. Dass Ministerpräsident Mateusz Morawiecki unlän...