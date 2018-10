Exclusiv im Ersten: Das Milliardenbusiness der Schleppermafia

Jedes Jahr werden Zehntausende Menschen ganz offen über die Grenzübergänge nach Europa geschleust, zum Beispiel mit Touristen- oder auch erschlichenen Studienvisa oder Scheinarbeitsverträgen. Skandal! Warum ertrinken die nicht einfach? Aber gut und gemach – schauen wir uns an, was die Kollegen herausgefunden haben, was daran zur Kenntnis zu nehmen ist, was politisches Eingreifen erfordert und was man problematisieren muss.

Das Erste, 21.45

Der Mann, der zweimal lebte

Arthur Hamilton ist ein Banker in der Midlife-Crisis. Als er eine Nachricht mit einer Adresse bekommt, begibt er sich dorthin und erhält eine weitere Anschrift. Schließlich findet er sich ...