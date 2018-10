Grenzenlose Tanzmusik

Selbstvermarktung grotesk: ein gefakter Vaterstatus, um an einen Job bei einem Elternmagazin zu kommen? Warum nicht! Das sagt sich zumindest die Hauptfigur in Maja Das Guptas Hörspiel »Nicks Baby« (SWR 2015; Di., 19 Uhr, WDR 3). Claudia Gschweitl blickt in ihrem Feature »Einer, der nicht hassen konnte – Karl Farkas auf der Flucht« (ORF 2015; Di., 16 Uhr, ORF Ö1) auf die Biographie eines österreichischen Kabarettisten zurück, der vor den Nazis fliehen und in den USA ohne Papiere über die Runden kommen musste. Ein brandaktuelles Feature zum ersten Todestag der ermordeten maltesischen Investigativjournalistin bringt Iris Rohmann mit »Mit Freuden würden sie mich tot sehen – Malta und der Mord an Daphne Caruana Galizia« (DLF 2018; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF).

An die Sängerin und Schauspielerin Gisela May erinnert sich Ed Stuhler in »Der Alte Fritz – meine Erinnerungen an Gisela May« (DLF 2017; Di., 20 Uhr, NDR Kultur), das sich als Dialog von Stuhler mit se...