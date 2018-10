Die Ministersessel wackeln

Genossen! Mir scheint, dass unsere heutige Lage bei all ihrer Widersprüchlichkeit dadurch gekennzeichnet werden kann, dass wir erstens der proletarischen Weltrevolution niemals so nahe waren wie jetzt und dass wir uns zweitens niemals in einer gefährlicheren Situation befunden haben als jetzt. (…) In der Tat ist einer der größten Vorwürfe, den nicht bloß die Bourgeoisie, sondern auch die kleinbürgerlichen Schichten erheben, die den Glauben an den Sozialismus verloren haben, sowie viele sogenannte Sozialisten, die sich an ein Leben in friedlichen Zeiten gewöhnt und an den Sozialismus nicht geglaubt haben – einer der größten Vorwürfe, den sie alle gegen die Sowjetmacht erhoben haben, ist der, dass wir die sozialistische Umwälzung in Russland aufs Geratewohl vollziehen, denn im Westen sei die Revolution nicht herangereift.

Genossen! Jetzt, im fünften Kriegsjahr, ist der allgemeine Zusammenbruch des Imperialismus eine offensichtliche Tatsache geworden; jetzt ...