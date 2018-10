Kater nach der Party

Am US-Aktienmarkt ging der Ausverkauf in die nächste Runde. Der US-Leitindex Dow ­Jones Industrial fiel am Donnerstag abend zeitweise unter die Marke von 25.000 Punkten. Zum Ende des Aktienhandels schloss er mit einem Minus von 2,13 Prozent. Damit hat der Index allein in den vergangenen zwei Tagen mehr als fünf Prozent verloren. Mitte der Vorwoche hatte der Dow mit 26.951,81 Punkten ein Rekordhoch erreicht.

Auch an den Börsen in den übrigen kapitalistischen Zentren sackten die Kurse ab. Der in Tokio gehandelte Nikkei-Index hatte seit Wochenbeginn 5,4 Prozent an Wert verloren – soviel wie seit Februar nicht mehr. Der an der Frankfurter Börse notierte Aktienindex Dax verlor...