»Rechtsruck liegt schon hinter uns«

Am 16. August begann der erste von mehreren Prozessen gegen Neonazis, die vor rund zwei Jahren mutmaßlich an rechten Überfällen im Leipziger Stadtteil Connewitz beteiligt waren. Was war der Hintergrund dieser offenbar gut organisierten Aktion?

Der Ausgangspunkt war das einjährige Bestehen von Legida, also des Leipziger Ablegers von Pegida. Anlässlich des Pegida-Jahrestags war es schon im Oktober 2015 in Dresden zu Angriffen und Ausschreitungen gekommen, das war sicherlich eine Art Vorbild. Es gab wohl den Anreiz, in Leipzig eine Machtprobe zu wagen, indem man gezielt durch ein alternativ geprägtes Viertel marschiert und alles kurz und klein schlägt.

Wer sind die Gewalttäter?

Die Verdächtigen kommen aus allen Bereichen der Neonaziszene, also aus sogenannten Kameradschaften, aus dem Umfeld von braunen Parteien, rechten Fußballfangruppen und Hooligankreisen, auch Kampfsportler waren dabei. Sie kamen vor allem aus Sachsen, reisten aber auch aus anderen Bundes...