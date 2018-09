Ansehen steigt mit Aufenthaltsjahren

Ungeachtet der aktuellen Debatten über Migration und Flüchtlinge überwiegt laut einer am Montag in Berlin vorgestellten Studie des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration ein positives Bild vom Zusammenleben mit Zugewanderten in Deutschland. Dies gelte für knapp 64 Prozent der Deutschen und für knapp 69 Prozent der Migranten – und vor allem für Menschen, die kulturelle Vielfalt im Alltag erleben. Sie bewerteten das Integrationsklima unverändert positiv. Eingetrübt hat es sich laut »Integrationsbarometer« in den Jahren 2016 und 2017 dort, wo der Integrationsalltag nicht persönlich erlebt wird. Dies erkläre zu einem erheblichen Teil den Unterschied in der Beurteilung durch Menschen im Osten und im Westen Deutschlands. »Am besten können etwaige wechselseitige Vorbehalte in der persönlichen Begegnung abgebaut werden«, heißt es in der Untersuchung.

Allerdings könnte das eher für Kontakte z...